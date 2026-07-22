Kulenović u golgeterskoj formi: Ponovno je zabio za Torino

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xMarcoxCanonierox via Guliver

Hrvatski napadač Sandro Kulenović nastavio je s odličnim predstavama u sklopu ljetnih priprema talijanskog Torina.

U pobjedi svoje momčadi nad trećeligašem Alcioneom rezultatom 1:0, upravo je 26-godišnji napadač postigao jedini pogodak na utakmici.

Torino pobijedio s čak 13:0, Kulenović zabio četiri gola Kulenović nakon samo šest mjeseci napušta Torino?

Kulenović je priliku dobio u drugom poluvremenu te je u 59. minuti bio precizan iz kaznenog udarca, osiguravši tako novu pobjedu svojoj momčadi. Ovo je nastavak izuzetno efikasnog razdoblja za hrvatskog napadača, koji je u prethodnoj pripremnoj utakmici protiv Pinzola Valrendene (13:0) uspio zabiti čak četiri pogotka u samo jednom poluvremenu.

Iako je riječ o ogledima protiv slabijih protivnika, Kulenović izvrsnom realizacijom i samopouzdanjem šalje jasnu poruku klupskom vodstvu. Podsjetimo, on je krajem siječnja stigao u Torino na posudbu iz Dinama vrijednu 500 tisuća eura. Nakon što je talijanski klub osigurao ostanak u Serie A, u travnju je aktivirana klauzula o obveznom otkupu ugovora za tri milijuna eura, čime je Kulenović od 1. srpnja postao punopravni igrač Torina.