Komentator oduševljen Modrićem: ‘Je li ga itko vidio da je odigrao lošu utakmicu?!’

Nogomet 6. lis 20258:16 0 komentara
xMarcoxCanonierox via Guliver

Kapetan Vatrenih nastavlja oduševljavati igrama u Italiji.

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

POVEZANO

Publika u Torinu još jednom je svjedočila majstorskoj partiji Luke Modrića. Hrvatski veznjak bio je najvažnija figura u veznom redu Milana, smirivao igru i diktirao ritam u susretu punom taktičkog nadmudrivanja.

Oduševio je Modrić i komentatora TNT Sportsa.

“Luka Modrić u 40. godini dominira Serie A. Je li ga itko ikada vidio da odigra lošu utakmicu? Ovo nije normalno!”, poručio je komentator TNT Sportsa tijekom prijenosa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet