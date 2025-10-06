Komentator oduševljen Modrićem: ‘Je li ga itko vidio da je odigrao lošu utakmicu?!’

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Kapetan Vatrenih nastavlja oduševljavati igrama u Italiji.

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

POVEZANO U Torinu mirovale mreže: Pulišić propustio realizirati penal, Modriću cijeli susret

Publika u Torinu još jednom je svjedočila majstorskoj partiji Luke Modrića. Hrvatski veznjak bio je najvažnija figura u veznom redu Milana, smirivao igru i diktirao ritam u susretu punom taktičkog nadmudrivanja.

Oduševio je Modrić i komentatora TNT Sportsa.

“Luka Modrić u 40. godini dominira Serie A. Je li ga itko ikada vidio da odigra lošu utakmicu? Ovo nije normalno!”, poručio je komentator TNT Sportsa tijekom prijenosa.