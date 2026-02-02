Klub koji je htio dovesti Kulenovića sad je dao otkaz treneru

Trenutačno posljednji sastav talijanskog nogometnog prvenstva Verona otpustila je trenera Paola Zanettija nakon godinu i pol dana provedenih na toj dužnosti.

Verona je u nizu od osam utakmica bez pobjede, a u subotu je izgubila na gostovanju kod Cagliarija s visokih 0:4.



Podsjetimo, Verona je htjela i sad već bivšeg napadača Dinama, Sandra Kulenovića, ali je on ipak preselio u redove Torina u poslu vrijednom 3,5 milijuna eura.