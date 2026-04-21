Klinsmannov sin na nosilima iznesen s terena, za njega je sezona završena

xVincenzoxOrlando IPAxSportx via Guliver

Utakmicu Serie B između Palerma i Cesene obilježila je u subotu teška ozljeda vratara Cesene Jonathana Klinsmanna.

Tijekom susreta Klinsmann se sudario s jednim igračem Palerma, a u trenutku kontakta već je bio na tlu, nakon čega ga je protivnički igrač udario objema nogama u glavu. Vratar je ostao nepomično ležati, a nakon ukazane pomoći na terenu iznesen je na nosilima s ovratnikom te odmah prevezen u bolnicu.

Potvrđeno je da je sin poznatog njemačkog nogometaša Jurgena Klinsmanna zadobio ozbiljnu ozljedu, prijelom prvog vratnog kralješka, uz posjekotinu na tjemenu.

Iz Cesene su potvrdili da ga očekuju dodatni specijalistički neurološki pregledi.

Klinsmann se oglasio i na Instagramu te potvrdio da je za njega sezona završena, zahvalio svima na podršci i porukama ohrabrenja.

Jonathan Klinsmann rođen je u Münchenu dok je njegov otac igrao za Bayern. Nastupao je za mlađe selekcije reprezentacije SAD-a, a bio je i pozvan u seniorsku reprezentaciju za prijateljske utakmice protiv Južne Koreje i Japana, no nije se smatrao ozbiljnijim kandidatom za Svjetsko prvenstvo.

U Ceseni je od prije dvije godine, a za klub je upisao više od 50 nastupa pod vodstvom Ashleyja Colea.