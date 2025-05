Kiks Napolija obradovao Inter, čeka nas ludnica u zadnja dva kola

Podijeli :

Agostino Gemito IPA Sport ipa-agency.net via Guliver Images

Nogometaši Napolija nisu uspjeli osvojiti očekivana tri domaća boda u 36. kolu talijanske Serie A, odigrali su neodlučeno 2-2 protiv Genoe, dok je Inter pobijedio i smanjio zaostatak za sastavom iz Napulja na samo bod.

Bez obzira na mali ulov, Napoli je opet na vrhu ljestvice. Dva kola prije kraja ima bod više od Intera. Do kraja prvenstva Napoli prvo odlazi na gostovanje kod Parme i sve zaključuje domaćim ogledom protiv Cagliarija, dok će Inter dočekati Lazio i gostovati kod Coma u posljednjem kolu.

Protiv Genoe je Napoli imao furiozan početa. Napadi su se slijevali jedan za drugim, a sve je okrunjeno golom Lukakua u 15. minuti. Do odmora su gosti izjednačili i to u 32. minuti kada je pucao 17-godišnji Ahanor, a domaći vratar Meret je nekako sam ugurao loptu u mrežu za 1-1.

Novi deliriji na stadionu Diego Maradona uslijedio je u 64. minuti kada je Raspadori zakucao loptu u mrežu za 2-1, nakon asistencije McTominayja, njegove druge na ovom ogledu. Nije to bilo dovoljno za slavlje domaćina jer je odličan pogodak glavom u 84. minuti postigao Vasquez za konačnih 2-2. Imao je do kraja Napoli dvije prilike, ali nije stigao do trećeg pogotka.

Hrvatski nogometaš Milan Badelj nije zaigrao za goste.

Ranije tijekom večeri nogometaši milanskog Intera odradili su svoj dio posla, svladavši u gostima Torino 2-0.

Inter, ovosezonski finalist Lige prvaka, postigao je po jedan pogodak u svakom poluvremenu za nova tri ligaška boda. U 14. minuti za 1-0 je pogodio poljski igrač Zalewski, dok je na startu drugog dijela, u 49. minuti, s bijele točke za 2-0 precizan bio Asllani.

Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić odigrao je cijelu utakmicu za Torino koji se nalazi na 11. mjestu ljestvice. Vlašić je bio jedan od najboljih u domaćim redovima te je imao dva vrlo opasna udarca izvan šesnaesterca tijekom susreta.