Kakva gesta Modrića: Dobio nagradu za igrača utakmice pa je poklonio suigraču

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40) je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1:0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A.

Prije šest dana, u 190. nastupu u hrvatskom dresu i pobjedi 4:0 protiv Crne Gore, Modrić je proslavio 40. rođendan. U toj utakmici nije imao sreće, lopta nikako nije htjela u mrežu.

POVEZANO Modrić: Nadam se da mi ljudi sada više neće spominjati godine VIDEO / Cijeli Maksimir ustao je na noge, poslušajte ovacije Modriću pri izlasku iz igre

U nedjelju na San Siru u 61. minuti stigla je zaslužena nagrada. Belgijski reprezentativac Alexis Saelemaekers dao je savršenu “rolicu“, a Modrić je s vrha šesnaesterca zatresao mrežu.

Dobio je za svoj nastup Modrić i nagradu za igrača utakmice, no proslijedio ju je asistentu za gol Alexisu Saelemaekersu (26).

“Moja pozicija mi se sviđa: mogu napadati obranu, a Tomori pokriva. Imati Modrića uz sebe je čast. Prvak i veliki čovjek, skroman i nevjerojatan. Dao mi je i nagradu za MVP-a, ali trijumf je njegov”, rekao je Belgijac za DAZN.