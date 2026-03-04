Kaka o Modriću: ‘On je sila prirode! Bit će čovjek odluke u milanskom derbiju’

Podijeli :

Nekadašnja Zlatna lopta, Brazilac Kaka, dao je uoči nedjeljnog Derbija della Madonnina (20.45) veliki intervju La Gazzetti dello Sport.

Kaka kao čovjeka odluke u derbiju Milana i Intera vidi kapetana Hrvatske i veznjaka Milana, Luku Modrića.

“Lukita je sila prirode. Fantastično je vidjeti što radi u smislu entuzijazma, vodstva i svijesti važnosti tehnike. Igrao sam s njim u Real Madridu i upoznao njegov mentalitet. Toliko je toga izdržao, ali jesu li mu trofeji koje je osvojio iscrpili motivaciju? Ma daj, bi li bilo sasvim prirodno izgubiti malo motivacije kada si već imao sve? Ali on je lud, još uvijek želi prenijeti svoju karizmu, okuplja svoju momčad, uvijek se bori, ima energije i osobnosti. Njegov doprinos Milanu je važan i mislim da je njegova prisutnost dobra za talijanski nogomet“, govori Kaka pa dodaje:

“Čovjek odluke za milanski derbi? Modrić, bez sumnje! Svojim iskustvom i klasom, on će napraviti razliku. Ali također jako volim Pulišića, a tu je uvijek i Leao…“

Misli li da bi Modrić trebao ostati u Milanu i iduće sezone?

“Znanost sada na svaki način nadmašuje sportaše, produžuje ti karijeru na terenu, pomaže vam s vremenom oporavka između napora. Ako razmislimo o tome koliko je Luka sada važan momčadi, mislim da bi mogao još igrati dvije-tri godine što se tjelesne forme tiče, ali za odluku su važne i potrebe obitelji, želja za povratkom kući. Mnogo je faktora koji vas guraju da završite karijeru, ali iz onoga kako ga vidim na terenu, mislim da može igrati dugo vremena bez problema.”