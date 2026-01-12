Juventus uvjerljivom pobjedom protiv novog prvoligaša skočio na treće mjesto Serie A

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver Image

Juventus je u 20. kolu talijanske Serie A ugostio Cremonese, klub koji je ove sezone tek došao u elitni rang. U ovom susretu jasno se vidjela razlika jer je Stara dama slavila s visokih 5:0.

U 12. minuti Juventus je poveo golom Brazilca Bremera, a samo tri minute kasnije je Jonathan David pogodio za 2:0. Krajem poluvemena Stara dama dobila je i kazneni udarac. Njega u pogodak nije pretvorio mladi Kenan Yildiz, ali je Turčin bio precizan na odbijancu za 3:0 na poluvremenu.

Početkom drugog dijela je Filippo Terracciano pogodio u vlastitu mrežu za 4:0 Juventusa da bi u 64. Weston McKennie zabio za konačnih 5:0.

Ovom pobjedom Juventus je skočio na treće mjesto, jedno od četiri koja trenutačno vode u Ligu prvaka. Stara dama je na 39 bodova te ima četiri boda manje od vodećeg Intera koji ima i utakmicu manje. Cremonese je na 13. mjestu s 22 boda, osam bodova više od 18. Fiorentine koja je trenutačno u zoni ispadanja.