Juventus slavio drugu utakmicu u nizu bez Tudora: Legendarni Vardy zabio za Cremonese

Podijeli :

Guliver Image

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je kao gost svladao Cremonese sa 2:1.

Kostić u drugoj minuti i Cambiaso u 68. minuti doveli su goste u prednost od 2:0 da bi legenda Leicestera Jamie Vardy (83) smanjio na konačnih 2-1.

Ovom pobjedom Juventus je stigao na peto mjesto sa 18 bodova, koliko imaju i milanski sastavi Inter i Milan na trećem i četvrtom mjestu, dok je Cremonese deveti sa 14 bodova.

Na vrhu je Napoli sa 22 boda, jedan manje uz utakmicu manje ima druga Roma.