Juventus napokon doveo golmana, ali ne onog kojeg je najviše želio

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xMartinxDaltonx via Guliver

Golman Aston Ville Emiliano Martínez neće postati novo pojačanje Juventusa. Torinski klub odustao je od dovođenja reprezentativca Argentine nakon što je njegova ponuda od 10 milijuna eura glatko odbijena. Umjesto njega, put Torina kreće vratar Tottenhama Guglielmo Vicario.

Aston Villa je prethodno dogovorila transfer vratara Parme Ziona Suzukija, što je Juventus prepoznao kao priliku da angažira 33-godišnjeg Martineza ispod tržišne cijene. Dobitnik nagrade Zlatna rukavica sa Svjetskog prvenstva 2022. i ranije tijekom ljeta bio je na radaru torinskog kluba, no Villa ga ni tada nije htjela prepustiti Staroj dami zbog preniske ponude.

Martínez je član Ville od 2020. godine te je od tada za klub iz Birminghama samo u Premier ligi upisao 213 nastupa, sačuvavši mrežu netaknutom u 60 navrata. Prije dolaska u Villu, bio je član Arsenala, Readinga, Getafea, Wolverhamptona, Rotherhama, Sheffield Wednesdaya i Oxforda, dok je za reprezentaciju Argentine branio 67 puta.

Iako su pojedini mediji najavljivali nastavak pregovora, Juve se ekspresno okrenuo alternativi. Novi izbor pao je na Guglielma Vicarija, koji više nije u primarnim planovima londonskog kluba nakon što je trener Roberto De Zerbi potvrdio da će prvi izbor na vratima ubuduće biti Antonín Kinský.

Kako saznaje Sky Sports, Juventus je s Tottenhamom postigao dogovor o posudbi s pravom otkupa za 10 milijuna eura. Ovaj 29-godišnji talijanski vratar ugovor s Pevcima ima do 2028. godine, a prije dolaska u London 2023. nastupao je za Empoli, Cagliari, Perugiju, Veneziju i Udinese.