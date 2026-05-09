Juventus golom Vlahovića skočio na treće mjesto Serie A

xPasqualexGolia/IPAxSportx/xx 84524080 via Guliver Image

Nogometaši Juventusa skočili su na treće mjesto ljestvice talijanskog prvenstva minimalnom gostujućom pobjedom od 1:0 protiv Leccea u 36. kolu.

Jedini gol na utakmici postigao je Vlahović nakon samo 11 sekundi igre. Do kraja susreta još su dva pogotka poništena Staroj dami, jedan Vlahoviću u 48. minuti, a drugi Pierreu Kaluluu u 58. minuti.

Treći Juventus sada ima 68 bodova, dva manje od drugog Napolija, a jedan više od četvrtog Milana koji će tek odigrati svoje utakmice 36. kola.

Lecce je ostao 17. s 32 boda, četiri više uz utakmicu više od 17. Cremonesea koji se nalazi u zoni ispadanja.

Inter je s 85 bodova osigurao naslov prvaka, dok su Verona i Pisa ispale.