Juventus doveo pojačanje u napadu, svijet ga pamti po promašaju iz finala SP-a u Kataru

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xMartinxDaltonx via Guliver Image

Talijanski nogometni velikan Juventus objavio je kako je dogovorio prelazak francuskog napdača Randala Kolo Muanija (27) iz PSG-a te je s njim potpisao ugovor do ljeta 2031. godine.

Vrijednost transfera iznosi 38 milijuna eura.

Kolo Muani se tako vraća u klub u kojem je bio pola sezone na posudbi tijekom proljeća 2025. godine. Tada je postigao 10 golova u 22 nastupa za Juventus da bi prošlu sezonu proveo u engleskom Tottenham Hotspuru na posudbi iz PSG-a.