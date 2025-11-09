Jurićeva Atalanta upisala visoki poraz na domaćem terenu

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

U 11. kolu Atalanta je, koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić i čiji je igrač hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, ugostila Sassuolo u Bergamu. Nije se očekivao lagan zadatak, ali ni ishod koji se na kraju dogodio. Naime, gostujuća momčad je iz Bergama odnijela puni plijen i to s uvjerljivom pobjedom od 3:0.

Goste je u vodstvo u 29. minuti doveo Domenico Berardi uspješnom realizacijom kaznenog udarca. U drugom dijelu je Berardi ponovno bio ključan za Sassuolo. Prvo je u 47. minuti asistirao Andrei Pinamontiju za 2:0 da bi u 66. minuti zabio i svoj drugi gol.

Nakon toga više nije bilo golova te je Sassuolo s 3:0 porazio Atalantu. Mario Pašalić odigrao je cijeli susret.

Ova pobjeda dovela ih je na osmo mjesto Serie A dok je Atalanta Ivana Jurića i Pašalića sada na 13. mjestu. Ovo im je bio drugi poraz zaredom u prvenstvu, a za pobjedu u ligi ne znaju još od 21. rujna kada su na gostovanju porazili Torino s 3:0.