Jurić: Dominirali smo, bili smo triput bolji od Milana

Podijeli :

Guliver Images

Atalanta i Milan su odigrali 1:1 na stadionu Gewiss u Bergamu u utakmici 9. kola talijanske Serie A.

Gosti su došli do vodstva već u 4. minuti, a strijelac je bio Samuele Ricci uz malu pomoć domaćeg veznjaka Edersona kojeg je lopta okrznula na putu prema vratima i malo promijenila smjer, što je onemogućilo intervenciju vratara Carnesecchija.

Atalanta je izjednačila u 35. minuti, kad je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio asistent, a neobranjivo je loptu u gornji desni kut poslao Ademola Lookman. Tako je momčad Ivana Jurića već sedmi put u devet kola osvojila samo bod.

Pašalić je za Atalantu igrao do 82. minute, a na drugoj strani je Luka Modrić ponovno odigrao cijelu utakmicu za Milan i u 77. minuti zaradio žuti karton.

POVEZANO Domišljati Modrić se snašao: Njegov suigrač otkrio što je napravio samo da ne mora pjevati Atalanta i Milan remizirali u derbiju: Pašalić asistent, Modriću 90 minuta

Razmišljanja nakon utakmice otkrio je trener Atalante, Ivan Jurić.

“Dominirali smo od početka do kraja izuzev 5-10 minuta u drugom poluvremenu. Bili smo triput bolji od Milana koji je imao samo jedan udarac i zabio je gol. Postojala je samo jedna momčad na terenu. Šteta, zaslužili smo više bodova. Dečki do sada nisu loše odigrali nijednu utakmicu, osim prvog poluvremena protiv Cremonesea. Ako nastavimo ovako, pobjede će doći i bit ćemo jako dobri”, rekao je Jurić pa dodao:

“Stvorili smo mnogo prilika za postizanje golova. Mislim da smo jako dobro osvajali lopte i stvarali prilike u tranziciji. Bili smo mirni s loptom u nogama, dok se Allegrijeva momčad branila duboko u svojoj polovici. Uvjeren sam da ćemo biti dobri u nastavku sezone. Lookman? On je spektakl. Jako sam sretan zbog njega. Odlična utakmica i odličan gol.”