Još ništa od povratka u Hajduk: Toma Bašić potpisao za novog talijanskog prvoligaša

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax 260427_SerieA_Lazio-Udinese_GM_06163 via Guliver Image

Toma Bašić karijeru će nastaviti u Veneziji, objavio je talijanski novinar Gianluca Di Marzio. Hrvatski veznjak navodno je u ponedjeljak obavio liječnički pregled i završio svu potrebnu administraciju prije potpisa trogodišnjeg ugovora. U Veneziju dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Lazijem, pa talijanski prvoligaš neće morati platiti odštetu.

Venezia je prošle sezone osvojila naslov u Serie B i tako izborila povratak u Serie A. Momčad vodi Giovanni Stroppa, a tijekom protekle sezone za klub je kao posuđeni igrač Wolfsburga nastupao Bartol Franjić dok je u rosteru bio i Marin Šverko.

Lazio pobjedom ispratio Šemperovu Pisu u Serie B, Bašić se oprostio od Rimljana? Insajder: Toma Bašić je u pregovorima s novim klubom, ostaje u Italiji

Bašić je tijekom profesionalne karijere igrao za Rudeš, Hajduk, Bordeaux, Salernitanu i Lazio. Iako ga je rimski klub prošle godine praktički otpisao te je bio blizu odlaska još u ljeto 2025., trener Maurizio Sarri pružio mu je novu priliku.

U netom završenoj sezoni upisao je 26 nastupa uz dva pogotka i tri asistencije za Lazio, koji je završio na devetom mjestu Serie A. Veću minutažu dijelom su mu otežali problemi s ozljedama. Iako se jedno vrijeme spominjalo produljenje suradnje, do dogovora ipak nije došlo. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 2.5 milijuna eura.