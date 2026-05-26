Još ništa od povratka u Hajduk: Toma Bašić potpisao za novog talijanskog prvoligaša

Toma Bašić karijeru će nastaviti u Veneziji, objavio je talijanski novinar Gianluca Di Marzio. Hrvatski veznjak navodno je u ponedjeljak obavio liječnički pregled i završio svu potrebnu administraciju prije potpisa trogodišnjeg ugovora. U Veneziju dolazi kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Lazijem, pa talijanski prvoligaš neće morati platiti odštetu.
Venezia je prošle sezone osvojila naslov u Serie B i tako izborila povratak u Serie A. Momčad vodi Giovanni Stroppa, a tijekom protekle sezone za klub je kao posuđeni igrač Wolfsburga nastupao Bartol Franjić dok je u rosteru bio i Marin Šverko.
Bašić je tijekom profesionalne karijere igrao za Rudeš, Hajduk, Bordeaux, Salernitanu i Lazio. Iako ga je rimski klub prošle godine praktički otpisao te je bio blizu odlaska još u ljeto 2025., trener Maurizio Sarri pružio mu je novu priliku.
U netom završenoj sezoni upisao je 26 nastupa uz dva pogotka i tri asistencije za Lazio, koji je završio na devetom mjestu Serie A. Veću minutažu dijelom su mu otežali problemi s ozljedama. Iako se jedno vrijeme spominjalo produljenje suradnje, do dogovora ipak nije došlo. Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na 2.5 milijuna eura.
