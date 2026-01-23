Jakirović danas potpisuje za Inter, poznato koliko će Dinamo zaraditi

Klubovi su već postigli dogovor, a transfer bi trebao biti zaključen tijekom dana. Prema Fabriziju Romanu, Dinamo je prihvatio ponudu vrijednu 2,5 milijuna eura fiksno, uz moguće bonuse do dva milijuna te postotak od iduće prodaje, koji se prema talijanskim izvorima kreće između 15 i 20 posto.

Jakirović će karijeru u Interu započeti u U23 momčadi, koja se ove sezone natječe u Serie C, uz plan postupnog priključenja prvoj momčadi. Njegov odlazak potvrdio je i Dinamov trener Mario Kovačević nakon jučerašnje pobjede protiv FCSB-a u Europskoj ligi:

“Tako je on odlučio sa svojim ljudima, prihvatili su tu ponudu Intera. Žao mi je što odlazi, ali želim mu svu sreću svijeta da uspije.”

Ljevonogi branič rođen 2008. godine visok je 191 cm, može igrati stopera i lijevog beka, a već ima iskustvo seniorskog nogometa. U Dinamu je od 11. godine, standardni je mladi reprezentativac Hrvatske te je upisao tri nastupa u SuperSport HNL-u i jedan u Ligi prvaka.

Za njega su se zanimali i Barcelona, Napoli, Stuttgart i Salzburg, no Inter je bio najbrži i osigurao njegov potpis.