Jakić na pragu Serie A: Vatreni ga ‘gura’ u svoj klub, uključio se i Jurić

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Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić nalazi se na korak do prelaska u talijansku Serie A nakon što je obavijestio Augsburg da planira promijeniti sredinu.

Devetoplasirana momčad prošle sezone Bundeslige ima važeći ugovor s 29-godišnjim veznjakom do 2028. godine, no Jakić je čvrsto odlučio napustiti Njemačku.

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Njegova borbenost na sredini terena te polivalentnost koja mu omogućuje kvalitetno pokrivanje pozicije desnog beka učinile su ga jednom od glavnih meta talijanskog tržišta ovog ljeta, piše Tuttosport.

Najveći interes za njegovo dovođenje pokazuje Torino, u kojem ključnu ulogu u realizaciji posla ima tehnički direktor Gianluca Petrachi. Prema navodima talijanskog lista, u cijelu se priču aktivno uključio i Nikola Vlašić, koji intenzivno nagovara suigrača iz reprezentacije da izabere upravo redove torinskih “Bikova”.

Ipak, Torino se suočava s ozbiljnom konkurencijom na Apeninskom poluotoku. Za Jakićeve usluge snažno je zainteresirana i Genoa, kao i Monza na čijoj klupi sjedi Ivan Jurić, koji odlično poznaje kvalitete hrvatskog nogometaša i želi ga pod svaku cijenu u svojoj momčadi. S obzirom na definitivan razlaz igrača i njemačkog kluba, rasplet ove transfer sage očekuje se u najkraćem roku.