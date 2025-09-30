Inter prvi put nakon 15 godina poslovao s dobiti, oborili rekord u Italiji

Milanski Inter objavio je da je prošlu fiskalnu godinu (2024./25.) završio s dobiti od 35,4 milijuna eura. To je prvi puta u zadnjih 15 godina da je Inter poslovao s dobiti, objavili su talijanski mediji.

Prethodnu sezonu (2023./24.) Inter je završio s gubitkom od 35,7 milijuna eura. Prošle sezone ukupni prihodi “Nerazzurra” iznosili su rekordnih 567 milijuna eura . To je najviše što je ijedan talijanski klub ikad prijavio.

Inter je naveo da su prošle sezone povećani prihodi od domaćih i europskih natjecanja, te od sponzorstava. Također, klupskim financijama pomogla je i zarada od nastupa na ovoljetnom Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u.

Uprava Intera pohvalila se je uspješnim financijskim restrukturiranjem, te je dodala da su otplaćena dugovanja po izdatim klupskim obveznicama. Također, Inter je uspio isposlovati zajam od 350 milijuna eura po povoljnim kamatama.

Vlasnik Intera, američka investicijska tvrtka Oaktree, investirat će 100 milijuna eura u trening-kamp i drugu klupsku infrastrukturu.