Inter pokušao u siječnju dovesti Ivana Perišića

Milanski Inter pokušao je u siječnju dovesti Ivana Perišića (36), koji pruža odlične partije u dresu PSV-a, ali nizozemski prvak ne želi se odreći hrvatskog reprezentativca s kojim je proteklog ljeta produžio ugovor do lipnja 2027., objavili su talijanski mediji.

Zbog ozljede Denzela Dumfriesa “Nerazzurri” su u potrazi za kvalitetnim rješenjem na desnom boku, pa su pažnju usmjerili na Perišića, koji je od 2015. do 2022. igrao za milanski klub, s tim da je sezonu 2019/20 bio na posudbi u Bayernu. Hrvatski reprezentativac je u 254 utakmice za Inter upisao 55 pogodaka i 50 asistencija.

U Interu izuzetno cijene Perišićevu polivalentnost, iskustvo i duboko poznavanje kluba. Talijanski mediji tvrde da su “Nerazzurri” direktno kontaktirali Perišića, te da je on bio otvoren za ideju povratka u Inter. Talijanski klub je, ohrabren Perišićevom reakcijom, izložio svoju ponudu PSV-u, ali nizozemski prvak im je odgovorio da hrvatski nogometaš nije na prodaju.

Perišić je stigao u PSV Eindhoven u ljeto 2024. i brzo je postao jedan od ključnih igrača. U 59 utakmica ubilježio je 20 pogodaka i 21 asistenciju.