Inter pobijedio na Sardiniji, Petar Sučić nije dobio ni minutu

Gianluca Zuddas/LaPresse via AP via Guliver Images

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je kao gost svladao Cagliari 2-0.

Lautaro Martinez (9) je u ranoj fazi utakmice doveo Inter u vodstvo da bi pobjedu potvrdio Esposito (82) pred kraj dvoboja.

Petar Sučić ostao je na klupi Intera koji se ovom pobjedom uspeo na treće mjesto ljestvice s devet bodova, dok je Marko Rog ostao na klupi Cagliarija koji je deveti sa sedam bodova.

Vodi Napoli sa 12 bodova, jedan manje ima drugi Juventus.