Inter deklasirao Como, od Hrvata igrao samo Sučić

Nogometaši Intera zasjeli su na vrh ljestvice talijanskog prvenstva uvjerljivom 4-0 domaćom pobjedom protiv Coma u 14. kolu.

Lautaro (11) je u prvom poluvremenu doveo Inter u prednost, da bi u nastavku mrežu gostiju pogađali Thuram (59), Calhanoglu (80) i Esposito (86).

Petar Sučić ušao je u igru za Inter u 85. minuti, dok su Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina ostali na klupi Coma.

Vodeći Inter sada ima 30 bodova, dva više uz utakmicu više od Milana i Napolija. Como je šesti sa 24 boda, koliko ima i peta Bologna.