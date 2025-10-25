Inter će platiti 50 milijuna eura Real Madridu za igrača koji nije Realov?

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Javier Zanetti savjetovao je preostalim članovima Interove uprave da sve svoje napore usmjere na dovođenje njegovog mladog sunarodnjaka sljedećeg ljeta.

Talijanski i argentinski tisak posljednjih je tjedana brujao o briljantnim nastupima mladog napadača Nice Paza. Prema Gazetti, Inter je spreman ponuditi Real Madridu preko 50 milijuna eura za transfer 20-godišnjaka, divnog argentinskog ofenzivnog veznog igrača koji trenutno briljira u dresu Coma.

Zvuči čudno zašto bi Inter kupio igrača od Reala, a ne od Coma, ali stvar je jednostavna. Kraljevski klub ima klauzulu o otkupu od samo 9 milijuna eura, koju mogu i gotovo sigurno hoće aktivirati sljedećeg ljeta. Ako to učine, bit će u poziciji da ga odmah prodaju, a upravo na to računa Inter, koji želi biti prvi u redu.

Nerazzurri već dugo prate Nicu Paza. Nije tajna da ga Javier Zanetti iznimno voli. Argentinska legenda i potpredsjednik Intera čak je prije godinu dana večerao s njegovim ocem, bivšim reprezentativcem. Od tada se održava diskretan kontakt s obitelji i agentima mladog veznjaka.

Nico Paz trenutno je jedan od najtraženijih mladih nogometaša u Europi. Ove sezone je za Como već postigao 4 gola i upisao 4 asistencije, a prošle sezone je u Serie A postigao 6 golova. Como je, inače, od početka sezone izgubio samo jednu utakmicu i igra nogomet koji privlači pažnju cijelog kontinenta.

Paz je rođen 2004. godine, već je 5 puta nastupio za argentinsku reprezentaciju, a očekuje se da će biti dio momčadi na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Ako se glasine iz Argentine pokažu istinitima, bit će to jedan od najvećih transfera ljeta 2026., a Inter vjeruje da u Nicu Pazu vide nasljednika Lautara Martineza, novu argentinsku iskru Nerazzurra.