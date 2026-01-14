Insajder: Velika Dinamova nada želi što prije otići

Prema talijanskom insajderu Simoneu Tognu, mladi branič otvoren je za odlazak “što prije moguće” kako bi dobio kontinuitet i seniorske minute.

Kao realna opcija spominje se Inter U23, projekt koji se natječe u Serie C i služi kao prijelaz između omladinskog pogona i prve momčadi. Jakirović smatra da mu je u Dinamu, zbog jake konkurencije i rezultatskog pritiska, teško doći do stabilne uloge.

Dinamo pritom ima snažnu pregovaračku poziciju jer je Jakirović prošlog ljeta potpisao profesionalni ugovor. Ljevak rođen 2008., visok 191 cm, može igrati stopera i lijevog beka, a već ima i seniorske nastupe.

Prema dostupnim informacijama, Inter i Salzburg već su poslali milijunske ponude, dok je Dinamo prošlog ljeta odbio 2,5 milijuna eura iz Italije.