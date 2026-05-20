Insajder: Toma Bašić je u pregovorima s novim klubom, ostaje u Italiji

Talijanski insajder donosi informaciju.
Prema informacijama talijanskog insajdera Alfreda Pedulle, Venezia je ozbiljno ubrzala pregovore s hrvatskim veznjakom Tomom Bašićem i trenutačno je najbliža njegovu dovođenju.
Bašiću na kraju sezone istječe ugovor s Lazijom, a pregovori oko nastavka suradnje navodno su zapeli iako je ranije postojao načelni dogovor.
Bašić ima navodno i druge ponude, uključujući one iz inozemstva, ali Venezia je trenutno najrealniji izbor. Podsjetimo, Venezia će iduće sezone igrati Serie A.
