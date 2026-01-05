Insajder: Inter je poslao novu ponudu Hajduku za Mlačića

Njegove dobre igre u prvom dijelu sezone privukle su pažnju brojnih europskih klubova, a najkonkretniji interes pokazao je milanski Inter.

Dosad je najveći problem u pregovorima bio Interov plan da Mlačića odmah uključi u juniorsku momčad, što mladom stoperu nije odgovaralo.

No, kako javlja talijanski insajder Pasquale Guarro, Inter je sada Hajduku ponudio 5,5 milijuna eura uz drugačije uvjete – plan je da Mlačić ostane na posudbi u Hajduku do kraja sezone.

Takva opcija bila bi povoljnija za mladog igrača, ali još uvijek nije sigurno hoće li transfer biti dovršen, jer ponuda mora zadovoljiti i Hajduk i samog Mlačića.