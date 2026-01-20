Insajder: Džeko je dogovorio sve s njemačkim velikanom

Podijeli :

xPierre-AdrienxLagrangex/xSPPx Sportspressphoto_SPR75354 via Guliver Image

Njemački drugoligaš Schalke 04 ozbiljno je krenuo po Edina Džeku, a prema informacijama insajdera Floriana Plettenberga, transfer je vrlo blizu realizacije. Schalke i iskusni napadač već su postigli puni usmeni dogovor, dok se trenutačno vode pregovori s Fiorentinom, što znači da je preostalo još samo uskladiti uvjete između dvaju klubova.

Plettenberg ističe kako su u Schalkeu uložili velik trud kako bi uvjerili Džeku u dolazak te da mu je sportski projekt kluba vrlo zanimljiv. Džeko je u Fiorentinu stigao prošlog ljeta i ima ugovor do 30. lipnja 2026., uz klauzulu o mogućem automatskom produljenju do ljeta 2027., ako se ispune određeni uvjeti.

Što se tiče njegovih nastupa ove sezone, Džeko je za Fiorentinu odigrao 18 utakmica, postigao dva pogotka i upisao jednu asistenciju, uz ukupno 722 minute provedene na terenu. U Serie A nastupio je 11 puta (236 minuta) i zabilježio jednu asistenciju, u Konferencijskoj ligi upisao je pet nastupa i jedan pogodak (376 minuta), dok je u kvalifikacijama tog natjecanja odigrao dvije utakmice i također se jednom upisao u strijelce (110 minuta).

Tijekom bogate karijere Džeko je nosio dresove Željezničara, Teplica, Wolfsburga, Manchester Cityja, Rome, Intera i Fenerbahčea, prije nego što je stigao u Fiorentinu.