Igrač s klupe Interu donio pobjedu, Sučiću ‘mrvice’

U odgođenom susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je pobijedio Lecce 1:0, dok je Napoli odigrao tek 0:0 protiv Parme.

Napoli, Inter, Milan i Bologna odgodili su susrete 16. kola zbog sudjelovanja u talijanskom Superkupu u prosincu.

Inter je u odgođenom dvoboju teško izborio pobjedu protiv Lecce sa 1:0, a gol odluke zabio je Francesco Esposito u 78. minuti. U igru je Esposito ušao u 56. minuti.

Za “Nerazzurre” je od 87. minute zaigrao hrvatski veznjak Petar Sučić.

Za razliku od Intera koji je osvojio važne bodove u borbi za naslov, aktualni prvak Napoli je odigrao tek 0:0 protiv Parme upisavši treći uzastopni remi čime je dodatno pokvario izglede za obranu naslova.

Nakon 2:2 protiv Verone, te 2:2 protiv Intera, talijanski prvak je pred svojim navijačima odigrao “mršavih” 0:0 protiv Parme.

Domaćin je imao 70 posto posjeda lopte, 16 udaraca i sedam kornera, ali se Parma uspjela obraniti.

U četvrtak se sastaju Verona i Bologna, te Como i Milan.

Inter sada vodi na ljestvici sa 46 bodova, Milan i Napoli imaju po 40 bodova, no Modrić i društvo imaju susret manje, a zatim slijede Juventus i Roma sa po 39 bodova.