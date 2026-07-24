Hrvatski nogometaš ponovno na terenu nakon čak 11 mjeseci: ‘Osjećaj je teško objasniti’

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Davide Casentini IPA Sport via Guliver

Riječki napadač Matija Frigan (23) prošao je pravu golgotu od svojeg dolaska u Parmu.

Naime, netom nakon potpisa ugovora zaradio je tešku ozljedu križnih ligamenata koljena. Uslijedila je šestomjesečna pauza, pa u veljači povratak na teren i nova ozljeda zbog koje je uslijedila nova višemjesečna pauza.

Frigan se u iščekivanju prvog službenog nastupa za talijanskog prvoligaša oglasio na klupskim stranicama Parme:

“Nakon šest mjeseci stanke vratio sam se na travnjak, proveo dva tjedna s momčadi, bio presretan i osjećao se odlično. Međutim, opet se pojavila još jedna manja ozljeda zbog koje sam ponovno morao na operaciju. Bilo je teško i meni i mojoj obitelji, ali zahvaljujem Bogu jer sam oko sebe imao izvanredne ljude, posebno u Bologni, u rehabilitacijskom centru. Kada imate ljude koji vam pružaju podršku i zbog kojih se osjećate dobro, sve postaje lakše”, govorio je Frigan koji je krenuo s pripremama za novu sezonu i upisao prve nastupe u prijateljskim utakmicama.

“Prošlo je dosta vremena od moje posljednje utakmice i bilo je lijepo ponovno osjetiti loptu, biti s momčadi i ponovno doživjeti osjećaj igranja. Nisam to odmah shvatio. Tek nakon utakmice, kada sam počeo razmišljati o svemu što se dogodilo, postalo mi je jasno da je prošlo jedanaest mjeseci. To je zaista dugo razdoblje bez igranja i da, bio je to vrlo emotivan trenutak za mene. Osjećaj je teško objasniti, jednostavno morate to doživjeti. Sve kroz što sam prošao u posljednjih jedanaest mjeseci bilo je teško, ali psihički mi je bilo još teže nego fizički”, rekao je Frigan.