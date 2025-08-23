Hrvatska tvrtka postala glavni sponzor kluba iz Serie A

Podijeli :

Foto: Hellas Verona

Hrvatska fintech tvrtka Aircash postala je glavni sponzor talijanskog nogometnog kluba Hellas Verona, a njezin će se logotip nalaziti na prednjem dijelu dresova prve momčadi tijekom sezone Serie A 2025./26.

Ovo predstavlja povijesni trenutak jer je prvi put da jedna hrvatska kompanija preuzima ulogu glavnog sponzora u nekom klubu iz jedne od pet najjačih europskih liga.

Hellas Verona, klub s tradicijom dugom 122 godine, kroz povijest je odigrao više od 1.100 utakmica u Serie A, a najveći uspjeh postigao je osvajanjem naslova talijanskog prvaka u sezoni 1984./85.

Aircash, kao fintech tvrtka s EU licencom, korisnicima nudi mobilnu aplikaciju za plaćanje i slanje novca, A-bon vaučere, gotovinske uplate te Mastercard karticu za globalna plaćanja. Tvrtka trenutno ima više od milijun aktivnih korisnika i ističe se kao lider u digitalnim financijskim uslugama u regiji.

Direktor Aircasha Hrvoje Ćosić istaknuo je kako ovo partnerstvo predstavlja važan iskorak na talijansko tržište, ali i simboličnu poveznicu između bogate nogometne tradicije, lojalnih navijača i suvremenih tehnologija u financijama. Klupski predstavnik Italo Zanzi dodao je da je suradnja s inovativnom i brzo rastućom kompanijom poput Aircasha značajna jer obje strane dijele iste vrijednosti i težnju prema napretku.