Hrvat je bio otpisan u Rimu, a sada potpisuje novi ugovor s klubom

(AP Photo/Gregorio Borgia) via Guliver Image

Lazio bi danas trebao zaključiti produženje ugovora s Tomom Bašićem, javljaju talijanski mediji. Rimski klub želi dodatno stabilizirati momčad zadržavanjem jednog od najvažnijih igrača aktualne sezone. Prema informacijama Sky Sporta, Bašić će se danas sastati s čelnicima kluba kako bi finalizirao i potpisao novi ugovor.

Nakon ljeta u kojem je slovio kao višak, Bašić se probio u hijerarhiji momčadi i postao gotovo nezaobilazan izbor Maurizija Sarrija. U prvom dijelu prvenstva započeo je 12 utakmica u početnoj postavi, a povjerenje je opravdao odlučujućim pogotkom protiv Juventusa te s dvije asistencije.

Ova vijest posebno je važna za Sarrija u trenutku kada je ostao bez Valentina Castellanosa, a uskoro bi mogao izgubiti i Matea Guendouzija. Kako piše TMW, Fenerbahçe je poslao ponudu vrijednu između 25 i 30 milijuna eura, uključujući bonuse, koja se već nekoliko dana nalazi na stolu Lazija.

Podsjetimo, prošle sezone Bašić je većinom bio na klupi ili izvan kadra te se ozbiljno razmatrao njegov odlazak, pa čak i povratak u Hajduk. Međutim, ove sezone situacija se potpuno promijenila, a Sarri ga vidi kao ključnog igrača momčadi koja trenutačno zauzima deveto mjesto Serie A.

Bašić, rođen u Zagrebu, prve nogometne korake napravio je u Dubravi, a s deset godina prešao je u Zagreb, gdje je proveo sedam godina u mlađim kategorijama. Hajduk ga je doveo 2014., neposredno prije punoljetnosti, te ga poslao na posudbu u Rudeš. U jednoj sezoni ondje je upisao 25 nastupa i postigao dva gola, čime je izborio povratak na Poljud.

U sezoni 2015./16. bio je dio prve momčadi Hajduka i zabilježio pet nastupa, dok je u sljedećoj sezoni postao standardan član ekipe s 36 odigranih utakmica, šest pogodaka i šest asistencija. Redovito je igrao i sezonu kasnije, nakon čega je 2018. prodan u Bordeaux za 3,8 milijuna eura, što ga je tada svrstalo među deset najskupljih izlaznih transfera u povijesti Hajduka.

Ukupno je u dresu splitskog kluba odigrao 75 utakmica te upisao 11 golova i 14 asistencija. U Bordeauxu je proveo tri sezone kao standardni prvotimac, odigravši 82 utakmice uz devet pogodaka i pet asistencija. U Lazio je stigao u ljeto 2021. za 7,1 milijun eura, gdje je dvije sezone uglavnom ulazio s klupe. Nakon razdoblja izvan planova kluba, ove sezone se vratio na velika vrata i potvrdio svoju vrijednost.