HNS promijenio pravilo o strancima u hrvatskoj ligi

Damir Krajač Cropix

Najviše stranih nogometaša u hrvatskom prvenstvu dolazi iz Bosne i Hercegovine – njih 17.

Na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza objavljen je novi Pravilnik o nogometnim natjecanjima, koji je donesen 26. veljače, a sada je službeno predstavljen u Glasniku HNS-a. Novi pravilnik počet će se primjenjivati od 1. srpnja ove godine.

U odnosu na dosadašnja pravila uvedene su određene promjene, a jedna od najvažnijih odnosi se na broj stranih igrača izvan Europske unije.

Prema novim pravilima, umjesto dosadašnjih šest, od sljedeće sezone na jednoj utakmici za pojedinu momčad moći će nastupiti najviše pet igrača koji nisu državljani zemalja Europske unije.

Također je ukinuta odluka prema kojoj su se ukrajinski nogometaši smatrali domaćim igračima. Takvu je mjeru HNS ranije donio u suradnji s FIFA-om, kao izvanrednu olakšicu nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Prema podacima Transfermarkta, u SuperSport HNL-u trenutno nastupaju 122 strana igrača, što čini oko 41 posto ukupnog broja nogometaša u ligi. Manji dio njih, 32 igrača, dolazi iz zemalja izvan Europske unije.

