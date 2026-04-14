Hit trener odbio Italiju: ‘To bi mi bilo pomalo dosadno…’

Talijanska nogometna reprezentacija ostala je bez izbornika nakon odlaska Gennara Gattusa.
Gattuso je otišao s mjesta izbornika Italije nakon poraza od BiH u Zenici i nakon što se nije uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Na listi kandidata za izbornika Italije pojavio se i hit trener Cesc Fabregas koji radi sjajan posao u Comu.
“Izbornik talijanske nogometne reprezentacije? Možda jednog dana, ali zasad sam previše trener”, poručio je Fabregas pa dodao:
“Kad kažem da sam trener, to znači da moram biti svaki dan na terenu s igračima, s mladima, pripremati utakmice. Rad u reprezentaciji bio bi mi trenutno pomalo dosadan.”
Nije skroz zatvorio vrata.
“U budućnosti, kad budem malo stariji, tko zna…”, zaključio je Fabregas.
