Gotov je Jurićev niz: Udinese golom talentiranog Talijana srušilo Atalantu

Podijeli :

AntonioxBorga via Guliver

U 10. kolu talijanske Serie A Udinese je svladalo Atalatnu s minimalnih 1:0. Tako je momčad iz Bergama upisala prvi domaći poraz otkad je na njihovoj klupi hrvatski trener Ivan Jurić.

Mreže su mirovale do 40. minute kada je Nicolo Zaniolo, nekada veliki talent Rome zabio za 1:0. Pokazalo se da je to bio i jedini pogodak na utakmici.

Atalanta je držala posjed, ali nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti vratima Nigerijca Maduke Okoyea. Tako je Ivan Jurić upisao prvi poraz u Serie A na klupi Atalante koja je sada na 11. mjestu prvenstvene ljestvice.

Za Atalantu je svih 90 minuta odigrao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.