Genoa srušila Sassuolo u utakmici punoj tenzija: Tučnjava i crveni kartoni – na poluvremenu!

xJacopoxCane IPAxSportx via Guliver

Nogometaši Genoe pobijedili su kao domaćini Sassuolo 2:1 (1:0) u utakmici 32. kola Serie A.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović odigrao je cijeli susret za goste, a u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena dobio je žuti karton.

POVEZANO Modrićev Milan debaklom na domaćem terenu ugrozio izglede za plasman u Ligu prvaka

Utakmicu je obilježila situacija koja se dogodila po završetku prvog poluvremena. Prije odlaska na odmor, glavni sudac Antonio Rapuano nije dosudio prekršaj za Genou nakon starta na Stefanu Sabelliju, što je u tunelu dovelo do otvorenog sukoba.

Epilog svega – crveni karton za kapetana Sassuola Domenica Berardija i krilnog igrača domaćih Mikaela Ellertssona.

Genoa je slavila u prilično izjednačenoj utakmici koja je bila još uzbudljivija u nastavku, kada se igralo 10 na 10. Domaćin je poveo u 18. minuti pogotkom veznjaka Ruslana Malinovskog s 25 metara udaljenosti. Ukrajinac je svladao Arijaneta Murića nakon „skraćenog kornera“ i odložene lopte Tommasa Baldanzija.

Veznjak Sassuola Ismaël Koné izjednačio je u 57. minuti. I tom golu prethodio je korner, gdje je Kanađanin dočekao odbijanac nakon obrane Justina Bijlowa i zatresao mrežu. Pobjedu momčadi koju vodi Fabio Grosso „potpisao“ je Caleb Ekuban golom u 84. minuti na asistenciju Juniora Messiasa.