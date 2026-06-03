Gdje će Ismael Bennacer igrati iduće sezone? Talijanski insajder: Ništa od Dinama

Nogomet 3. lip 202611:59 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Alžirac po svemu sudeći ne ostaje u Maksimiru.

Ismael Bennacer bio je ove sezone na posudbi u Dinamu iz Milana.

Od sredine siječnja do sredine ožujka mučio se s ozljedom zadnje lože koju je zaradio na afričkom Kupu nacija i nadao se da će u završnici sezone uspjeti izboriti plasman na SP. Ali nije se našao na popisu izbornika Alžira, a ne zna se ni gdje će igrati sljedeće sezone.

Kako javlja talijanski insajder Nicolo Schira Dinamo neće aktivirati opciju otkupa ugovora Alžirac i Bennacer bi se trebao vratiti u Milan s kojim ima ugovor do sljedećeg ljeta.

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