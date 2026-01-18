Gdje će Džeko? Za njega zainteresiran i posrnuli velikan

Podijeli :

Njemački klub želi dovesti BiH reprezentativca.

Njemački drugoligaš Schalke 04 želi dovesti bosanskohercegovačkog napadača Edina Džeku, a navodno je uspostavljena intenzivna komunikacija između kluba i igrača, piše Sky Sport.

Upitan o mogućim transferima, trener Schalkea Miron Musić za Sky Sport je rekao:

“Radimo na tome i radimo zajedno na tome. Za to su zaduženi Frank Baumann, Youri Mulder i sada i Max Lüftl. I ja malo. To je timski rad, ali sve što razgovaramo ostaje interno, kao i u posljednjih sedam mjeseci.”

Interes za Džeku pokazuje i financijski snažan FC Paris iz Francuske, klub iz Red Bull sustava koji Džeki može ponuditi znatno bolji ugovor i igranje u prvoligaškom natjecanju.

Džeko će u ožujku navršiti 40 godina, a u karijeri je postigao više od 400 golova. Trenutno je član Fiorentine, gdje ima ograničenu minutažu. U Serie A je ove sezone u jedanaest nastupa upisao 236 minuta, bez izravnog sudjelovanja u golovima. Ugovor mu istječe na kraju sezone.