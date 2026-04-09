Gazzetta se raspisala o budućnosti Modrića, evo što kažu o povratku u Dinamo

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver

Milan je izgubio 1:0 na gostovanju kod Napolija što je donijelo do zamjene mjesta na ljestvici.

Napoli je sada drugi, a Milan treći na tablici Serie A u borbi za Ligu prvaka, zbog čega La Gazzetta dello Sport analizira stanje u momčadi.

Talijanski medij započinje s veznjacima:

“Odmah najvažnije ime. Luka Modrić se u Milanu osjeća jako dobro, kao i njegova obitelj. On je gospodar Allegrijevog veznog reda i u Serie A je, čak i sa 40 godina, dobio potvrdu da i dalje može biti odlučujući faktor.

Ugovor mu istječe u lipnju, mjesecu u kojem će odigrati svoje peto Svjetsko prvenstvo u karijeri, no Milan ima opciju produljenja na još jednu godinu, koju želi aktivirati. Odluku će donijeti zajedno i Modrićevo mišljenje bit će, naravno, ključno. Travanj i svibanj bit će odlučujući mjeseci”, dodaje se i zaključuje:

“Povratak u Dinamo Zagreb trenutačno nije opcija. Opcije su dvije: umirovljenje ili ostanak u Milanu još jednu sezonu, s ciljem da podigne razinu momčadi i u Ligi prvaka. Treba računati i na faktor nepredvidljivosti. Modrić je mislio da će završiti karijeru u Realu, prije nego što je Milan pokucao na vrata.”