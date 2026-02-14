Gazzetta: Modrića bi njegov idol Boban u Zagrebu dočekao raširenih ruku

Podijeli :

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić upisao se u povijest kao treći najstariji strijelac Serie A.

Modrić je u petak bio strijelac pobjedničkog gola Milana u gostujućoj 2:1 pobjedi protiv Pise.

POVEZANO Talijani se opet dive Modriću: ‘Klasičan njegov potez koji je spasio stvar i sve to vanjskom’

Hrvatski veznjak se među strijelce upisao sa 40 godina i 157 dana, a bio je to njegov drugi gol sezone nakon što je zabio u rujnu prošle godine protiv Bologne.

Samo su dvije nogometne legende imale više godina kada su postizale golove u elitnom razredu talijanskog nogometa. Rekorder je Zlatan Ibrahimović koji je imao 41 godinu i 166 dana kada je u ožujku 2023. zabio za “Rossonere” u pobjedi 3:1 protiv Udinesea.

Gazzetta dello Sport je Modrića u Pisi opisala bez okolišanja, kao igrača koji presuđuje kad Milan “zapne.”

U tekstu Gazzette poanta je jasna: “Kad stvari postanu loše i utakmica visi na niti, odluči najjači. Milan ima Luku Modrića, prvaka s 34 trofeja u karijeri, Pisa nema.”

Podsjećaju da Modrić ima ugovor na godinu dana uz opciju produljenja te da bi ga u “njegovom” Zagrebu Zvonimir Boban “dočekao raširenih ruku”, nakon što ga je pokušao dovesti i prije Milanova dogovora s Hrvatom:

“Luka je ljetiospotpisao jednogodišnji ugovor s AC Milanom, s opcijom na još jednu sezonu. Cijela okolina se naravno nada da će ga vidjeti natrag u Milanellu za nekoliko mjeseci, najkasnije u kolovozu, s obzirom na Svjetsko prvenstvo. To je dijelom i zato što AC Milan voli Modrića, ali i Hrvat se jako dobro snalazi u Milanu. U rujnu će, međutim, napuniti 41 godinu, i tko zna hoće li i dalje imati želju živjeti rutinu vrhunskog nogometaša. U “njegovom” Zagrebu, gdje je procvjetao kao nogometaš, njegov životni idol, Zvonimir Boban, dočekao bi ga raširenih ruku, nakon što je pokušao prije dogovora s Rossonerima. Vidjet ćemo. Zasad AC Milan uživa u njemu. I to je zaista sjajna stvar.”