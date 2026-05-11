Gazzetta: Milan ne smije više ovisiti isključivo o starom Modriću

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Milan je bez Luke Modrića izgubio još jednu utakmicu. Atalanta je sa San Sira odnijela tri boda (3:2) i sada je Milanu ozbiljno ugrožena Liga prvaka.

Gazzetta dello Sport je naglasila važnost Luke Modrića u Milanu, ali i opomenula da se Milan ne smije potpuno oslanjati na igrača koji ima 40 godina na leđima.

“Milan je momčad bez igre i identiteta, fizički potpuno izmorena i inferiorna bez vodstva Luke Modrića. Bilo je tužno gledati kako se Ricci patio u veznoj liniji. Kao da je držao tablu s natpisom ‘Modrić je nekad ovdje vladao’. Milan je bio bez ikakve ideje. Sve ovo je rezultat potpuno promašenih prijelaznih rokova. Milanu treba rekonstrukcija s mladim talentima, ne smije se više ovisiti isključivo o starom Modriću”, piše Gazzetta.

Talijanski mediji pišu da hrvatski kapetan samo mora potvrditi produženje ugovora, ali ako se ne bude igrala Liga prvaka, upitno je hoće li to napraviti.

Milan još do kraja sezone igra s Genoom u gostima i Cagliarijem kod kuće.