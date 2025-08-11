Gazzetta: Modrićev ulazak je rijetka pozitivna točka utakmice, obećavajuć početak

Podijeli :

xAlexanderxCanillas via Guliver

Luka Modrić ušao je u igur u 45. minuti prijateljske utakmice Milana protiv Chelseaja i time debitirao za talijanski klub.

Momčad Massimiliana Allegrija poražena je 4:1, a trener je otkrio da mu je prvotni plan bio uvesti Modrića tek u završnici.

“Luka je s nama tek deset dana. Plan je bio da uđe posljednjih pola sata umjesto Musaha, no crveni karton promijenio je naše zamisli pa smo ga morali ubaciti ranije. Fizički je još iza ostatka momčadi i tu ima posla, ali to je normalno u ovoj fazi”, rekao je.

Modrićev debi komentiraju i talijanski mediji.

“Modrić nije mogao promijeniti rezultat, ali njegov debi spada među rijetke pozitivne točke utakmice. Bez pretjerivanja, Hrvat je kontrolirao igru od trenutka kad je ušao, uputio jedan udarac, pozicionirao se u srce veznog reda i diktirao tempo. Obećavajući početak“, stoji u izvještaju Gazzette dello Sport.