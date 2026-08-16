Gattusov Lazio ispao u prvom kolu Kupa od drugoligaša

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Daniele Buffa Image Sport via Guliver Image

Gennaro Gattuso je od nove sezone trener rimskog Lazija. Tamo je došao nakon neuspješnog vođenja talijanske reprezentacije gdje je ispao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo od Bosne i Hercegovine. Svoj službeni debi na klupi Lazija imao je u nedjelju navečer u talijanskom Kupu protiv drugoligaša Mantove. Njegova momčad neočekivano je izgubila s 2:0 i tako završila svoj put u tom natjecanju.

Lazio je bio bolja momčad na terenu, ali to nisu uspjeli naplatiti te su u 75. minuti za to i kažnjeni. Tada je Francesco Ruocco pogodio za 1:0. Nije to bio jedini pogodak Mantove koja je u 96. minuti zabila i za 2:0.

Strijelac za potvrdu pobjede bio je Ismael Cajazzo, kanadski napadač.

Tako je Mantova šokirala Gennara Gattusa i njegov Lazio u prvom kolu talijanskog Kupa. Gattuso je inače bio i trener splitskog Hajduka od 2024. do 2025. godine te je završio na trećem mjestu HNL-a.