Fabregas priznao: ‘Pogriješio sam s Baturinom’

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Trener Coma najavio je novi susret u Serie A protiv Lazija, ali je komentirao i poraz od Milana u prošlom kolu (3:1.).

Cesc Fabregas protiv Milana dao je priliku Martinu Baturini od prve minute. U 10. minuti Baturina je asistirao Marcu Oliveru Kempfu za vodeći, ali i jedini gol Coma protiv Milana.

“Baturina je fizički drugačiji, dinamika je drugačija, način na koji pomiče noge, prije mu je to nedostajalo. Ima talenat, vrlo je inteligentan. Pričamo o njegovoj kontroli lopte, načinu na koji igre, ali mene najviše iznenađuje kako igra obranu. Protiv Atalante, iako bez velike uloge u igru, defanzivno je odigrao najbolju utakmicu. Jako ga poštujem, ima puno toga za dati Comu”, rekao je Fabregas.

Novinari su ga pitali može li Baturina biti alternativa za Nicu Paza koji na kraju sezone gotovo sigurno odlazi u Real Madrid.

“Martin sve može igrati. U nekim utakmicama može igrati kao osmica, u drugima kao desetka. Na Olimpicu ili San Siru, protiv fizičke snažne momčadi izaći s Pazom, Perroneom, Baturinom i dva visoka krila, možda još nismo spremni za to.”

Fabregas je priznao da je pogriješio što je Baturinu izvadio iz igre već u 60. minuti utakmice protiv Milana.

“Baturina je u sjajnom trenutku, pogriješio sam što sam ga ranije izvadio iz igre, mislio sam da je razlog fizički pad, ali trebao sam mu dati više minuta”, zaključio je Fabregas.