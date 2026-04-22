Fabregas posebno izdvojio jednog igrača: ‘Takvi su rijetki kao Modrić, zaljubljen sam u njega’

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Nogometaši Intera izborili su plasman u finale talijanskog Kupa nakon što su na Giuseppe Meazzi pobijedili Como 3:2 nakon prve utakmice bez golova.

Bilo je to susret kojeg su obilježili hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Martin Batirina, te turski veznjak Hakan Calhanoglu.

Nakon što je prvi susret završio 0:0, Inter je u uzvratu pobijedio 3:2 premda su gosti imali vodstvo 2:0. Prije dva tjedna Como je imao 2:0 i u ligaškom susretu, no Inter je tada slavio sa 4:3.

POVEZANO Petar Sučić presretan nakon utakmice karijere: ‘Ulazak s klupe? Pa igram za Inter’

Gosti su poveli u 32. minuti lijepim golom hrvatskog reprezentativca Martina Baturine. U trećoj minuti nastavka Como je povećao prednost. Nicolas Paz je bio asistent, a među strijelce se upisao Lucas Da Cunha. Inter je uspio smanjiti u 69. minuti preko Calhanoglua kojem je asistirao Petar Sučić devet minuta nakon što je ušao u igru.

Inter je uspio izjednačiti u 86. minuti. Ponovo su u glavnim ulogama bili Sučić i Calhanoglu. Hrvatski veznjak je ubacio s lijeve strane, a turski veznjak glavom pogodio za 2:2. Samo tri minute kasnije na San Siru je nastalo ludilo. Još jednom su turski i hrvatski veznjak briljirali. Calhanoglu je asistirao, a Sučić pogodio za veliki preokret i plasman u finale.

Trener Coma Cesc Fabregas posebno je izdvojio jednog igrača nakon poraza od Intera u polufinalu Kupa. Posebno se osvrnuo na Hakana Calhanoglua koji je zabio dva gola na dodavanja Petra Sučića, a turskog nogometaša vidi kao jednog od rijetkih igrača današnjice.

“Nema mnogo igrača poput Calhanoglua, zaljubljen sam u njega. Kada igramo protiv Intera, prvo o čemu razmišljam je hoće li on igrati ili ne. Takvi igrači uvijek pronađu rješenja. On je rijedak igrač jer ih u nogometu nema mnogo poput Pirla, Modrića, Kroosa“, rekao je Fabregas.

Fabregas je priznao da njegova momčad ima za čime žaliti nakon vodstva 2:0, ali i naglasio kako je razlika bila u detaljima.

“Miran sam i igrači su dobro reagirali. Žalim za propuštenim prilikama, ali očito nešto nedostaje. Razlika je u detaljima u oba kaznena prostora. Napredovali smo u mnogo toga, ali još puno toga nedostaje. Sve smo bliže”, poručio je španjolski strateg.