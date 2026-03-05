Fabregas oduševljen Hrvatom: Zaslužuje bolji ugovor

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni

Prva utakmica polufinala talijanskog Kupa između Como 1907 i Inter Milan završila je bez pogodaka i pobjednika. Bila je to vrlo siromašna utakmica u kojoj je tijekom 90 minuta viđen samo jedan udarac u okvir gola, a hrvatski branič Ivan Smolčić bio je jedan od najboljih igrača na terenu.

Prema izboru SofaScore Ivan Smolčić proglašen je igračem utakmice, a pohvale je dobio i od trenera Coma Cesc Fàbregas. Španjolac je o hrvatskom braniču govorio na konferenciji za novinare uoči susreta 28. kola Serie A protiv Cagliari Calcio.

“Oduvijek sam ga vidio kao ovakvog, napadački orijentiranog igrača. Još od prošle godine uvijek pronalazi ta rješenja. Ne sjećam se nijedne utakmice u kojoj je pogriješio, osim jedanaesterca koji je skrivio na kraju susreta protiv Venezia FC.

Tehnički? Uvijek sam govorio da je za ocjenu sedam ili osam, čak bi se izvana reklo da je odigrao sjajno, a ponekad ga se podcjenjuje. Igrao je protiv Kenan Yıldız, nesumnjivo najboljeg driblera u Serie A, sa žutim kartonom još od 20. minute i odlično se snašao.

Daje mi nevjerojatnu sigurnost kao treneru, to je zlato. Moguće je da se od tada u nekim aspektima dodatno poboljšao, ali istina je da stalno napreduje i podiže svoju razinu. Sretan sam – potpisali smo ga za vrlo malo. Kad bih vam rekao koliko zarađuje… moramo mu odmah obnoviti ugovor, po zaslugama. Kada pogledate cijeli kontekst i analizirate ga, on je fenomen”, rekao je Fàbregas.