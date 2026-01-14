Fabregas o Modriću: ‘Njegova karijera govori sama za sebe’

Como i Milan u četvrtak od 20:45 odmjerit će snage u susretu 16. kola Serie A, a utakmica će donijeti zanimljiv dvoboj nekadašnjih suparnika s terena – Cesca Fàbregasa i Luke Modrića. Dok je Španjolac danas trener Coma, hrvatski veznjak i dalje nastupa na najvišoj razini kao igrač Milana.
Na konferenciji za medije Fàbregas (38), koji je dvije godine mlađi od Modrića, osvrnuo se na njihove različite životne i karijerne odluke. Objasnio je kako je rano osjetio da se želi okušati u trenerskom poslu, dok je Modrić nastavio igračku karijeru.
“Ne analiziram previše stvari. Neki ljudi žele igrati do samog kraja, a ja sam znao da želim biti trener. To sam osjećao i odlučio pokušati – i jako sam sretan”, rekao je Fàbregas.
Španjolac nije štedio pohvale na račun hrvatskog veznjaka, prisjećajući se njihovih brojnih susreta.
“Igrali smo jedan protiv drugoga još u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ja sam tada imao 18, a on 20 godina. Kasnije su tu bili derbiji Arsenal – Tottenham i Barcelona – Real. On je izvanredan nogometaš”, istaknuo je.
Dodao je kako Modrića osobno ne poznaje najbolje, ali da se kod nekih igrača jasno vidi karakter i skromnost.
“Njegova karijera govori sve. I danas je igrač koji pravi razliku – kreće se fantastično i uvijek je smiren”, naglasio je trener Coma.
Fàbregas se posebno prisjetio jednog od njihovih ranih okršaja.
“Imam dobro pamćenje, u toj sam utakmici postigao dva pogotka. Već tada se znalo da Modrića čeka velika karijera. Hoću li mu dodijeliti čuvara? Naravno da hoću”, zaključio je uz osmijeh.
