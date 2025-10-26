Fabregas nije zadovoljan: ‘Takve greške ne očekuješ od igrača kao što je Baturina’

Nogometaši Coma gostovali su kod Parme u trećem kolu Serie A.
Parma i Como su odigrali utakmicu bez pogodaka. Zbog ozljede hrvatski igrač Matija Frigan i dalje nije u konkurenciji za igru kod Parme. Za Como je cijelu utakmicu odigrao Ivan Smolčić, dok je Martin Baturina zaigrao od 72. minute.
Como je ostao na vrlo dobroj šestoj poziciji na ljestvici.
Nakon utakmice kratak osvrt o nastupu Baturine dao je trener Coma Cesc Fabregas.
“Kuhn i Baturina su dobro ušli u utakmicu, a onda su u završnici napravili neke pogreške koje ne očekuješ od takvih igrača.”
Baturina, koji je ovog ljeta stigao u Como iz Dinama za 18 milijuna eura, dosad je skupio samo 101 minutu u Serie A.
