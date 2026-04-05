Evo zašto je pobjeda Torina u Pisi dobra i za Dinamo

Dok u Pisi polako nestaju nade za ostanak u Serie A, u Dinamu imaju razloga za zadovoljstvo. Naime, jedan pogodak u talijanskom prvenstvu mogao bi zagrebačkom klubu donijeti značajnu zaradu zahvaljujući transferu Sandra Kulenovića.

Torino je u gostima svladao Pisu rezultatom 1:0, a odlučujući trenutak dogodio se u 80. minuti kada je zabio Che Adams. On je u igru ušao u 63. minuti, zamijenivši upravo Kulenovića.

Za Torino je cijeli susret s kapetanskom trakom odigrao Nikola Vlašić, dok je na vratima Pise vrlo dobar nastup imao Adrian Šemper, koji je u nekoliko situacija spasio svoju momčad, ali kod pogotka nije mogao ništa učiniti.

Ovom pobjedom Torino je došao do 36 bodova i praktički osigurao ostanak u ligi. Sedam kola prije kraja ima devet bodova prednosti u odnosu na zonu ispadanja. Ta situacija posebno zanima Dinamo jer posudba Kulenovića uključuje klauzulu o obveznom otkupu ugovora. Sve upućuje na to da će transfer biti realiziran, što bi maksimirskom klubu trebalo donijeti oko tri milijuna eura.

Za razliku od optimizma u Zagrebu, u Pisi vlada sumorna atmosfera. Momčad je ostala na 18 bodova nakon 17. poraza u sezoni. Isti broj bodova ima i Hellas Verona, dok im Cremonese, kao prva ekipa iznad zone ispadanja, bježi čak devet bodova. S obzirom na mali broj preostalih utakmica, njihov ostanak u Serie A sada je gotovo nemoguć i čeka se samo matematička potvrda ispadanja.