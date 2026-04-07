ESPN i DAZN u čudu zbog Modrića: ‘Ovo je skandal, brutalno!’

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver

Napoli je u derbiju minimalno slavio protiv Milana, ali hvalospjevni su ponovno išli na rčun Luke Modrića, posebno zbog jedne situacije.

U 11. minuti derbija protiv Napolija hrvatski veznjak primio je loptu uz aut liniju i krenuo u akciju koja je u sekundi podsjetila na njegove najbolje dane. Promjenom ritma i savršenom kontrolom lopte izbacio je trojicu igrača, a zaustavljen je tek prekršajem na rubu kaznenog prostora.

Alessandro Buongiorno nije imao izbora – srušio je Modrića i zaradio žuti karton, jer drugačije ga jednostavno nije mogao zaustaviti.

POVEZANO Napoli minimalnom pobjedom preskočio Milan, Modrić igrao cijeli susret

DAZN je u nevjerici objavio:

“Luka Modrić je skandal. Promjena ritma i dribling kojim prolazi trojicu. Morao se pojaviti četvrti i srušiti ga kako bi ga zaustavio… s 40 godina. Brutalno.”

ESPN je otišao korak dalje i povukao paralelu s najvećima:

“Nastavi slikati, genije. Modrić je primio loptu uz aut liniju i pretvorio se u Diega… u Diega Armanda Maradonu. Magija Luke ne prestaje.”