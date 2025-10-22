Domišljati Modrić se snašao: Njegov suigrač otkrio što je napravio samo da ne mora pjevati

Luka Modrić ovog je ljeta nakon 13 godina napustio Real Madrid i kao slobodan igrač prešao u redove talijanskog Milana.

Iako je najstariji, trebao je pjevati prilikom dolaska u Milan, ali Modrić se sjajno snašao.

Umjesto pjevanja svakom suigraču kupio je novi iPhone i tako preskočio inicijaciju, otkrio je to njegov suigrač.

“Stigli smo u svlačionicu i svaki je igrač imao novi iPhone na svom mjestu, Modrić nam ga je dao. Kupio nam je svakomu novi mobitel. Kad igrač dođe u novu momčad, mora pjevati pred svima. Umjesto pjevanja odlučio je svima kupiti mobitele”, otkrio je Santiago Gimenez.

