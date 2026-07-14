Dogovor je sve bliže: Modrić na pragu odluke o budućnosti karijere

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Kapetan Hrvatske Luka Modrić korak je do ostanka u redovima talijanskog velikana Milana tijekom još jedne sezone.

Kako ekskluzivno javlja talijanski Sky Sport, pregovori između kluba i igrača ušli su u završnu fazu, a vjera u uspješan rasplet raste iz dana u dan.

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Za konačnu potvrdu i službeni potpis ugovora čeka se tek zadnje “zeleno svjetlo” od samog Modrića, koji se trenutačno nalazi na odmoru. Prema planu, iskusni veznjak trebao bi se pridružiti momčadi izravno 26. srpnja na predsezonskoj turneji u Australiji.

Milan je uporno inzistirao na Modrićevu ostanku još od završetka prošle prvenstvene sezone, koja je za rossonere završila gorkim porazom od Cagliarija 24. svibnja. S druge strane, Modrić nikada nije zatvorio vrata Milanu, a novi trener Ruben Amorim s njime je navodno već uspostavio osobni kontakt u kojem mu je izrazio veliku želju za ostankom.

Hrvatski kapetan i njegova obitelj iznimno su zadovoljni životom u Milanu, a njegovi sinovi već treniraju u mlađim uzrastima rossonera. Modrićeva je želja odigrati još jednu vrhunsku sezonu u Italiji te na dostojanstven način i u velikom stilu zaključiti svoju impresivnu igračku karijeru.

Sve upućuje na to da će suradnja biti produžena za dodatnih godinu dana, a službena potvrda ugovora očekuje se po završetku Lukina odmora.